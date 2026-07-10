مجاناً.. الزيدي يفتتح مركز الرحمن للرنين والمفراس الحلزوني في مستشفى ابن البيطار

وذكر مكتب في بيان ورد لـ ، ان "رئيس علي فالح الزيدي، افتتح مركز للرنين والمفراس الحلزوني، في لجراحة القلب في العاصمة ، الذي يُعد الأول من نوعه في ، بما يضمه من منظومة تشخيصية متطورة تعد الأحدث على مستوى التقنيات الطبية العالمية، وتوظف في مفاصلها، ضمن إطار توجه الحكومة لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، وتوطين المتقدمة داخل البلد".وأجرى الزيدي "جولة في أقسام المركز، بحضور ، اطلع خلالها على الأجهزة الحديثة وآليات العمل والخدمات المقدمة، مؤكداً أن هذه التقنيات المتطورة تمثل استثماراً حقيقياً في صحة المواطن، وستسهم في رفع كفاءة التشخيص، وتسريع الإجراءات الطبية، وتقليل الحاجة إلى السفر خارج البلاد لإجراء الفحوصات التخصصية، بما يوفر على المرضى الأعباء المالية والنفسية".والتقى رئيس مجلس الوزراء "بمدير المستشفى والملاك المتقدم، ووجه بأن تكون خدمات المركز مجانية بالكامل، وأن يعمل على مدار 24 ساعة، مع اعتماد نظام إلكتروني خاص بالمركز، لاستقبال طلبات المرضى وتنظيم المواعيد، بما يضمن سرعة إنجاز الفحوصات، ويمنع حالات التأخير، ويحقق العدالة والشفافية في تقديم الخدمة".وأكد الزيدي "اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي"، موجهاً بأن "يكون شعار المرحلة “ أولاً”، والعمل على تعزيز مستويات الرعاية الصحية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في ، بما يضمن حصول المواطن العراقي على خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة داخل بلده، على وفق المعايير المعتمدة عالمياً".وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية مواصلة تطوير الصحية، والاستفادة من خبرات المتخصصة في إدارة المستشفيات، إلى جانب الإسراع في إنشاء للأمراض المستعصية، وتفعيل دور والرقابة في ، والاهتمام بالاختصاصات الطبية النادرة، وأن بناء منظومة صحية متطورة لا يقتصر على إنشاء الأبنية أو توفير الأجهزة الحديثة، وإنما يقوم على الإدارة الكفوءة، والملاكات المؤهلة، والحوكمة الرشيدة".من جانبهم، أعرب الأطباء والملاك الصحي والعاملون في البيطار لجراحة القلب عن "تقديرهم للاهتمام الذي يبديه سيادته، والذي يمثل رسالة دعم للمؤسسات الصحية والملاكات الطبية، والاطلاع ميدانياً على احتياجات المستشفى ومتطلبات تطوير خدماته".