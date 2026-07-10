الاعرجي بذكرى تحرير الموصل: محطة وطنية مفصلية اكدت وحدة ابناء الدولة

وقال ، في تدوينة على منصة (اكس)، بمناسبة الذكرى التاسعة لتحرير ، إن “الذكرى تحل علينا فنستذكر بكل فخر واعتزاز الملحمة التي سطرها العراقيون في دحر عصابات الإرهابية، ونترحم بإجلال على أرواح الشهداء الذين بذلوا دماءهم دفاعاً عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه”.وأضاف أن “ مثّل محطة وطنية مفصلية أكدت أن قوة الدولة تكمن في وحدة أبنائها، وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، والتفاف الجميع حول هدف حماية الوطن وصون سيادته”.وأشار الأعرجي إلى أن “استذكار هذا الانتصار يجدد مسؤولية الجميع في البناء على منجزاته، من خلال ترسيخ التماسك المجتمعي، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، واستكمال الإعمار، وصون السلم ، بما يحفظ مكتسبات النصر، ويعزز الأمن والاستقرار، ويحول دون تكرار مآسي الماضي”.