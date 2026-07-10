برلمانية تستنجد بالمرجعية لوقف "اتفاق نفطي" مع أمريكا.. 500 ألف برميل يوميا

وقالت ، في مؤتمر صحفي حضرته ، إن " لم ترسل الإجابة عن السؤال النيابي الذي وُجه إليها بشأن تعزيز الخزين النفطي الاستراتيجي الأميركي من النفط العراقي بواقع 500 ألف برميل يوميا"، داعية "المراجع الدينية والنخب الشعبية والسياسية إلى التدخل لإيقاف هذا الملف والحفاظ على الثروة الوطنية والنفطية.وأضافت أن "الحكومة ملزمة بإيضاح جميع تفاصيل الملف المبهمة، والكشف عن قيمة وسعر بيع النفط إلى بهذا الاتفاق، أم أن المقابل سيكون تنفيذ مشاريع، فضلا عن توضيح المدة الزمنية للعقد الذي قد يبرم".