تعرف على أجور المركبات في محطات الوزن وغرامة الكيلوغرام الواحد

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تخصيص 50% من أجور الجبايات المستحصلة من محطات الوزن للمحافظات سيسهم في دعم ورفع كفاءة شبكات الطرق، فضلاً عن تعزيز التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات المحلية للمواطنين"، لافتاً الى أن "تخصيص نصف إيرادات أجور الجبايات المستحصلة من محطات الوزن للمحافظات يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور الحكومات المحلية وتمكينها من تطوير البنى التحتية، ولا سيما شبكات الطرق، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأشار الى أن "إيرادات محطات الوزن تتأتى من أجور الوزن والغرامات المترتبة على مخالفات الحمولات"، مبيناً أن "استيفاء أجور الجباية يتم وفق أحكام المادة (10) من رقم (35) لسنة 2002 المعدل، فيما تم تخفيض مبلغ الجباية بموجب رقم (302) لسنة 2019 ليصبح (5000) دينار عن المركبة الواحدة".وأضاف الصفار أن "الغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة تستوفى وفق المادة (14) من القانون ذاته، وقد تم تخفيضها أيضاً بموجب القرار رقم (302) لسنة 2019 لتصبح (500) دينار عن كل كيلوغرام زيادة على الحمولة المقررة"، منوهاً إلى أن "الفقرة (ثالثاً) من المادة (16) من قانون الطرق والجسور نصت على بيع المواد الزائدة عن الأوزان المقررة بالمزايدة العلنية، وفق تعليمات تصدرها الوزارة، على أن تُسجل بدلات البيع إيراداً نهائياً للخزينة العامة".