‏ الاعتداءات تتكرر بلا رادع.. مقتل صياد يشعل الغضب ويجدد المطالب بحماية العراقيين

وتحوّلت القضية إلى حديث واسع على منصات التواصل، إذ عبّر آلاف المدونين عن استيائهم من مقتل الصياد واعتقال عدد من مرافقيه، معتبرين أن "ما جرى لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثاً عابراً، بل يستوجب موقفاً رسمياً أكثر حزماً"، داعين رئيس إلى "التدخل المباشر ومتابعة القضية مع الجانب لضمان محاسبة المتسببين وإعادة الحقوق لأصحابها".ورافقت حالة الغضب دعوات لتوفير حماية أكبر للصيادين العراقيين، الذين يعتمد المئات منهم على الصيد كمصدر رزق رئيسي في سواحل ، مؤكدين أن "هذه الحوادث باتت تتكرر بين فترة وأخرى من دون أن تشهد حلولاً رادعة تمنع تكرارها".ويقول صيادون وناشطون إن "الاعتداءات على الصيادين العراقيين، سواء عبر إطلاق النار أو الاحتجاز أو مصادرة الزوارق والمعدات، لم تعد حالات استثنائية، بل أصبحت تتكرر على امتداد السنوات الماضية في المناطق البحرية القريبة من الحدود، الأمر الذي ولّد شعوراً متزايداً بالقلق لدى العاملين في هذه المهنة، في ظل مطالبات مستمرة بإيجاد آليات واضحة لتنظيم حركة الصيد وضمان سلامة الصيادين".ويرى مراقبون أن "تكرار هذه الحوادث يفرض على إعادة فتح هذا الملف مع الجانب الكويتي، والتوصل إلى تفاهمات تضمن احترام حقوق الصيادين العراقيين وتمنع استخدام القوة في التعامل مع المخالفات، إن وجدت، بما ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية".وفي الوقت الذي خيّم فيه الحزن بعد مقتل الصياد نجم ، تتجه الأنظار إلى طبيعة الخطوات التي ستتخذها ، وسط ضغط شعبي وإعلامي متزايد يطالب بألا تنتهي القضية ببيانات الإدانة، وإنما بإجراءات عملية تكفل حماية الصيادين العراقيين ومنع تكرار الاعتداءات عليهم، خصوصاً مع تأكيد ناشطين أن ما حدث يمثل امتداداً لسلسلة من الحوادث المشابهة التي لم تجد، حتى الآن، رادعاً يضع لها حداً.