حرارة مرتفعة الأسبوع القادم.. قد تصل الى الـ50 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً على العموم، ودرجات مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الأحد القادم، سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وأشارت إلى أن "طقس الاثنين القادم، سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في "، موضحا ان "طقس الثلاثاء سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".