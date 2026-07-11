المباشرة بتنفيذ خطة تأمين زيارة استشهاد الإمام زين العابدين (عليه السلام) في سامراء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "قوات اللواء 36 بالحشد الشعبي باشرت بتنفيذ خطتها الأمنية من خلال تعزيز انتشارها في مداخل العتبة العسكرية ، استعدادًا لاستقبال الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لإحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".وأضافت ان "الانتشار يهدف إلى تأمين انسيابية حركة الزائرين والمواكب العزائية والخدمية، وتنظيم حركة الدخول والخروج، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المعزين إلى العتبة العسكرية المقدسة خلال شهر محرم الحرام، بما يسهم في توفير الأجواء الآمنة والانسيابية اللازمة لإحياء المناسبة".