النزاهة: الحبس الشديد بحقّ معاون مدير التسجيل العقاري بكركوك سابقاً لإضرارها بالمال العام

وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، وفق بيان ورد لـ نيو، بأنَّ "محكمة جنايات / الهيئة الثانية، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بحقّ معاون مدير مُديريَّة التسجيل العقاريّ في كركوك سابقاً، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، لافتةً إلى أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 48 49) منه".وأضافت إنَّ "المُدانة قامت بترويج معاملة بيع عقارٍ وتحريف رقمه، مُستغلَّةً الصلاحيات الوظيفيَّة الممنوحة لها"، مُبيّنةً أنَّ "ملكيَّة العقار تعود في الأصل إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك؛ ممَّا تسبَّب بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الدولة".ونوهت بأنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّة المُدانة، بعد اطّلاعها على الأدلَّة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، التي وجدت فيها ما يكفي للإدانة وإصدار القرار بحقّها وفق مقتضيات المادة الحكميَّة".