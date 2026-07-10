الخطوط الجوية العراقية تتسلّم أول محرك احتياطي لطائرات Boeing 737 MAX

وذكرت الشركة في بيان، انها "تسلمت أول محرك إحتياطي من طراز LEAP-1B الخاص بطائرات MAX، في خطوةٍ تمثل محطة مهمة ضمن خطط الشركة لتطوير منظومة الصيانة ورفع جاهزية أسطوله.وقال مدير عام الشركة المهندس مناف ، إن "إستلام المحرك يأتي بالتوازي مع تحركات عملية يشرف على تنفيذها السيد وزير النقل الأستاذ وهب الحسني لتأمين محركات احتياطية اخرى لأسطول ورفع القدرات الفنية وتسهيل إجراءات إعادة الطائرة المتوقفة إلى الخدمة".وأضاف عبد المنعم أن "المحرك الاحتياطي الثاني سيصل خلال شهر آب المقبل وسيوفر مرونة أكبر في تنفيذ أعمال الصيانة غير المجدولة ويسهم في استمرارية تشغيل الطائرات من طراز Boeing 737 MAX بكفاءة واعتمادية وفق أفضل الممارسات العالمية".