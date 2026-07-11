بحلته الجديدة.. الوائلي يعلن فتح ابواب منفذ الشلامجة استعداداً للزيارة الأربعينية

وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق شارك، صباح اليوم السبت، في افتتاح الموقع الجديد لمنفذ الشلامجة الحدودي، أحد أهم المنافذ البرية الرابطة بين والجمهورية الإسلامية ، بحضور رئيس اللجنة النيابية للزيارة المليونية حسن وريويش وبرفقته أعضاء اللجنة من أعضاء ومحافظ والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وعدد من القيادات الامنية ومدراء الدوائر العاملة"، مبينة ان "الافتتاح جاء بعد إعادة إعمار المنفذ وتطوير البنى التحتية فيه، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية لرفع جاهزية المنافذ البرية قبل انطلاق الزيارة الأربعينية".وأضافت ان "منفذ الشلامجة شهد حملة تأهيل شاملة طالت البنية التحتية للمنفذ نفذتها الحكومة المحلية في ومساهمتها الفاعلة في إنجاح المشروع وتذليل المعوقات ضمن التوقيتات المحددة، إلى جانب تطوير المنشآت الخدمية والإدارية، بهدف تهيئة بيئة عمل متكاملة تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والزائرين وبما يعزز حركة التبادل التجاري، وتقليل حالات الزخم والاختناقات، مع تعزيز الجوانب الأمنية والتنظيمية داخل المنفذ".وأكد رئيس الهيئة أن "تطوير المنفذ يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وضمن الخطة الاستراتيجية للهيأة للارتقاء بالمنافذ الحدودية وفق المعايير الدولية الحديثة، باعتبارها الواجهة الحضارية للعراق وبوابة لتعزيز الحركة التجارية وخدمة الزائرين"، مشيدا "بالدعم الذي يقدمه مجلس النواب لجهود الهيئة".وأكد ان "التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع تطوير المنافذ الحدودية وتحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز الأمن وتقديم أفضل الخدمات"، لافتا الى ان "الهيئة أنجزت بالتنسيق مع جميع الجهات الساندة استعداداتها اللوجستية والفنية لتقديم أفضل الخدمات خلال الزيارة الأربعينية، التي تشهد توافد ملايين الزائرين سنوياً".وشدد "على استمرار العمل لتطوير باقي المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الحكومات المحلية، بما يدعم حركة السفر ويعز التبادل التجاري بين العراق والدول المجاورة".