بغداد.. حريق في مقبرة باب المعظم يتسبب بأضرار في عدد من القبور



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق داخل مقبرة باب المعظم وسط العاصمة ، ما تسبب بوقوع أضرار في عدد من القبور.

وأظهرت المشاهد المتداولة انتشار النيران داخل أجزاء من المقبرة.



ولم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار بشكل دقيق.