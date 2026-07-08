الإعمار والتنمية يشكر العراقيين بعد المشاركة الواسعة في تشييع السيد خامنئي

قدم ائتلاف الإعمار والتنمية، الأربعاء، شكره الى العراقيين بعد المشاركة الواسعة في تشييع المرشد الإيراني السابق .

وجاء في بيان للائتلاف، "يتقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى أبناء شعبنا العراقي الأبي، بمختلف أطيافه ومكوناته، لما سطّروه من مواقف وطنية وإنسانية مشرّفة، تجلّت في المشاركة الواسعة والحضور المهيب في مراسم تشييع جثمان سماحة آية الله العظمى الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره الشريف) في مدينتي الأشرف وكربلاء ".

وأضاف "لقد عكست هذه المشاركة عمق الوعي والانتماء، وأكدت مايتميز به العراقيون من أصالةٍ ووفاء، ومايتحلّون به من قيم الكرم وحسن الضيافة ونبل المواقف، وهي قيمٌ متجذرة في هوية هذا الشعب الابي، الذي ظل عبر تاريخه حاضنًا للمواقف النبيلة، ومنتصرًا للقضايا العادلة".



وتابع البيان "وإذ يثمّن ائتلاف الإعمار والتنمية هذه المشاعر الصادقة والمواقف المشرّفة، فإنه يرى فيها تجسيدًا لوحدة وتماسكه، ورسالةً تؤكد أن سيبقى أرضًا للمروءة والوفاء، وأن أبناءه قادرون على التعبير عن مواقفهم الحضارية بما يعكس مكانة بلدهم وتاريخه العريق".



وتوجه الائتلاف بـ"الشكر والتقدير إلى القوات الأمنية والأجهزة الخدمية والصحية، وإلى الأمانتين العامتين للعتبتين العلوية المقدسة والحسينية المقدسة، ولجان المراسم كافة، لما بذلوه من جهود استثنائية أسهمت في إنجاح هذه المراسم المهيبة وتأمينها بأعلى مستويات التنظيم".