اعتقال مدير المنتجات النفطية بعملية في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشق الأحفاد
من
01:50 AM
الى
02:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب بشأن الضربات على إيران: رد على قيام طهران بقصف السفن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569519-639191419405596530.jpeg
اعتقال مدير المنتجات النفطية بعملية في بغداد
محليات
2026-07-08 | 17:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,028 شوهد
أفاد مصدر أمني، باعتقال مدير المنتجات النفطية بعملية أمنية في
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "اعتقال مدير المنتجات النفطية
حسين طالب
في
بغداد
".
وأضاف المصدر "قوة امنية تنفذ واجبا امنيا في
حي حطين
للقبض على شخصية يعتقد نائب".
وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأربعاء، بدخول قوة أمنية لتنفيذ واجب داخل مجمع بوابة
العراق
وسط بغداد
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مجال تسويق المنتجات النفطية
10:46 | 2026-06-04
خطوط الأنابيب النفطية تنفي اعتقال مديرها العام
15:29 | 2026-06-16
المنتجات النفطية تكشف للسومرية موعد انتهاء أزمة البنزين.. شحنات طارئة في الطريق
04:27 | 2026-06-03
اعتقال خمسة أشخاص بعملية خاصة جنوبي بغداد
21:25 | 2026-07-02
بغداد
اعتقال
السومرية نيوز
منتجات النفط
سومرية نيوز
حسين طالب
وسط بغداد
السومرية
حي حطين
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
اقتصاد
29.42%
07:50 | 2026-07-08
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
07:50 | 2026-07-08
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
اقتصاد
27.89%
03:54 | 2026-07-07
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
رياضة
24.61%
08:07 | 2026-07-08
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
08:07 | 2026-07-08
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
محليات
18.08%
02:48 | 2026-07-07
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
02:48 | 2026-07-07
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
اخترنا لك
الاعمار تتوعد باجراءات قانونية ضد الجهات التي روجت لاعتقال وكيلها
01:05 | 2026-07-09
بغداد.. حريق داخل قاعة رياضية وسقوط امرأة من الطابق العلوي
17:39 | 2026-07-08
وزارة الإعمار تنفي اعتقال وكيلها للشؤون الادارية والمالية
17:34 | 2026-07-08
قوة أمنية تنفذ واجبا داخل مجمع بوابة العراق في بغداد
16:51 | 2026-07-08
بالصور.. وصول جثمان السيد خامنئي الى وسط كربلاء
15:36 | 2026-07-08
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
15:17 | 2026-07-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.