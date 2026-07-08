اعتقال مدير المنتجات النفطية بعملية في بغداد

أفاد مصدر أمني، باعتقال مدير المنتجات النفطية بعملية أمنية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اعتقال مدير المنتجات النفطية في ".

وأضاف المصدر "قوة امنية تنفذ واجبا امنيا في للقبض على شخصية يعتقد نائب".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأربعاء، بدخول قوة أمنية لتنفيذ واجب داخل مجمع بوابة .