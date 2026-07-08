وزارة الإعمار تنفي اعتقال وكيلها للشؤون الادارية والمالية

نفت والإسكان، الأربعاء، تعرض وكيلها للشؤون الادارية والمالية للاعتقال في .



وجاء في بيان للوزارة، "تنفي والإسكان والبلديات العامة، بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية متين الچادرجي للاعتقال"، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن تماماً.

وأضاف الوزارة "أننا في الوقت الذي ندعم فيه الاجراءات الحكومية في مكافحة الفساد، فاننا ندعو وسائل الإعلام الى اسناد هذه الاجراءات، وتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول الأخبار، لما لذلك من أثر في تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الحكومية".



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بأنباء عن اعتقال وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.