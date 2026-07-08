قوة أمنية تنفذ واجبا داخل مجمع بوابة العراق في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بقيام قوة أمنية بتنفيذ واجب داخل مجمع بوابة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "دخول عجلتين من النزاهة مع قوة من استخبارات بواقع عجلتين لتنفيذ واجب داخل مجمع بوابة ".

وأضاف "يعتقد وجود احد المسؤولين المتهمين بالفساد لغرض القبض عليه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.