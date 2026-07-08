بغداد.. حريق داخل قاعة رياضية وسقوط امرأة من الطابق العلوي

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلاع حريق بورد كهرباء داخل قاعة رياضية في الزعفرانية".

وأضاف المصدر أن "امرأة القت بنفسها من الطابق العلوي بعد الحريق وتم نقلها الى مستشفى قريب".