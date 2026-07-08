جثمان السيد خامنئي يصل الى وسط كربلاء

وصل، قبل قليل، جثمان المرشد الإيراني السابق الى وسط مدينة .

وقال مراسل في المحافظة، إن جثمان السيد خامنئي وصل، قبل قليل، الى وسط مدينة وبالاتجاه نحو مرقدي الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام).

وكان جثمان وصل يوم أمس الثلاثاء، الى على متن طائرة إيرانية، وتم تشييعه اليوم الأربعاء في مرقد الإمام علي (عليه السلام).