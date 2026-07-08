منصات تطلق استمارة التقديم على قطع الأراضي.. ما حقيقة ذلك؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالصور.. وصول جثمان السيد خامنئي الى وسط كربلاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569497-639191233440189548.jpg
منصات تطلق استمارة التقديم على قطع الأراضي.. ما حقيقة ذلك؟
محليات
2026-07-08 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
254 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نفت منصة إيضاح، اليوم الأربعاء، الانباء التي تحدثت عن إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي.
وقالت المنصة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، ان "صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يزعم إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي عبر قناة على تطبيق تلغرام تحمل اسم
مجلس الوزراء العراقي
، مرفقا برابط استمارة ورقم للتواصل، مع ادعاءات بأن الأولوية ستكون للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والجرحى والمواطنين المستحقين".
وتابعت ان "الادعاء مزيف، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي من
مجلس الوزراء
أو
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء بشأن إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي"، موضحة ان "قناة تلغرام التي تحمل اسم مجلس الوزراء العراقي بالمعرّف (wazar18)، وهمية وليست قناة رسمية، لا تتبع لمجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا تمثل أي جهة حكومية رسمية".
وبينت ان "القناة الوهمية روجت لاستمارة مزيفة عبر رابط غير رسمي، لذلك يُنصح بعدم ملء الاستمارة أو إدخال أي بيانات شخصية، والاعتماد فقط على الصفحات والمواقع الرسمية عند الإعلان عن أي استمارات أو خدمات حكومية"، لافتة الى ان "التحقق اظهر استخدام قالب الفيديوهات الخاص بقناة العراقية الإخبارية، مع إضافة تسجيل صوتي يحتوي على معلومات مضللة، لم يصدر عن القناة ولم تقم بنشره".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
التعليم تطلق التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا
02:23 | 2026-05-10
حدوث اشتباكات أو حالة فوضى داخل السجن المركزي.. ما حقيقة ذلك؟
07:52 | 2026-06-20
منصة (X) تطلق Live Studio
03:28 | 2026-07-04
قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة
08:41 | 2026-05-11
نفي
اراضي
مجلس الوزراء العراقي
الرعاية الاجتماعية
الأمانة العامة
السومرية نيوز
قناة العراقية
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
اقتصاد
30.09%
03:54 | 2026-07-07
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
اقتصاد
28.45%
07:50 | 2026-07-08
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
07:50 | 2026-07-08
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
رياضة
22.99%
08:07 | 2026-07-08
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
08:07 | 2026-07-08
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
محليات
18.48%
02:48 | 2026-07-07
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
02:48 | 2026-07-07
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
ناس وناس
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
اخترنا لك
بالصور.. وصول جثمان السيد خامنئي الى وسط كربلاء
15:36 | 2026-07-08
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
15:17 | 2026-07-08
جثمان السيد خامنئي يصل الى وسط كربلاء
15:05 | 2026-07-08
الإعمار والتنمية يشكر العراقيين بعد المشاركة الواسعة في تشييع السيد خامنئي
14:20 | 2026-07-08
83 الف درجة وظيفية لست فئات في الموازنة
13:45 | 2026-07-08
في العراق.. القوات الأمنية تلاحق شخصا قطع شجرة عمرها 300 عام
12:51 | 2026-07-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.