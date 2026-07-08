منصات تطلق استمارة التقديم على قطع الأراضي.. ما حقيقة ذلك؟

وقالت المنصة في بيان تابعته ، ان "صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يزعم إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي عبر قناة على تطبيق تلغرام تحمل اسم ، مرفقا برابط استمارة ورقم للتواصل، مع ادعاءات بأن الأولوية ستكون للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والجرحى والمواطنين المستحقين".وتابعت ان "الادعاء مزيف، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي من أو لمجلس الوزراء بشأن إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي"، موضحة ان "قناة تلغرام التي تحمل اسم مجلس الوزراء العراقي بالمعرّف (wazar18)، وهمية وليست قناة رسمية، لا تتبع لمجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا تمثل أي جهة حكومية رسمية".وبينت ان "القناة الوهمية روجت لاستمارة مزيفة عبر رابط غير رسمي، لذلك يُنصح بعدم ملء الاستمارة أو إدخال أي بيانات شخصية، والاعتماد فقط على الصفحات والمواقع الرسمية عند الإعلان عن أي استمارات أو خدمات حكومية"، لافتة الى ان "التحقق اظهر استخدام قالب الفيديوهات الخاص بقناة العراقية الإخبارية، مع إضافة تسجيل صوتي يحتوي على معلومات مضللة، لم يصدر عن القناة ولم تقم بنشره".