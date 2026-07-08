في العراق.. القوات الأمنية تلاحق شخصا قطع شجرة عمرها 300 عام

وقالت الشرطة في بيان تابعته ، إنها "تواصل تحقيقاتها للقبض على الشخص الذي قطع شجرة معمرة يبلغ عمرها نحو 300 عام في قضاء بهدف استخراج خلية نحل"، مشيرة الى أن " المراقبة رصدت سيارة بيك أب قرب موقع الحادث ويجري التحقق من صلتها بالواقعة".وتابعت أن " أصدر أمراً بإلقاء القبض على المتهم متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يعتدي على البيئة والغابات"، لافتة الى انه "تم اعتقال 388 مخالفا بيئيا خلال النصف الأول من العام الجاري في قضايا الصيد الجائر وقطع الأشجار والتجاوزات البيئية".