القبض على "خورشيد لطيف الهركي" وشقيقه "حيدر" في أربيل.. من هم؟

وذكرت الشرطة في بيان، أنه بعد أن تسبب المتهمان في الفترة الماضية في إثارة والمشاكل، والتجاوز على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة، واستشهاد أحد عناصر البيشمركة ومواطن آخر، وإحراق معدات عسكرية تابعة لقوات البيشمركة، وتحريض الناس ضد القانون والاستقرار العام، وعرقلة المشاريع الحكومية، والتهديد بتخريب البنية التحتية الاقتصادية في مناطق متفرقة من قضاء خبات، بالإضافة إلى وجود شكاوى قضائية بحقهم من قبل المواطنين، فقد تم اليوم 5/7/2026، وبناءً على أمر قضائي، إلقاء القبض على المذكورين".ووفقا للبيان، فإن سيتم تقديم " وحيدر "، للمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه "نؤكد للمواطنين أن أرواحهم وممتلكاتهم مصونة"، ومشدداً أن "القانون هو السائد، ولن يُسمح لأي مجرم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وإثارة الفوضى".يُذكر أن قضاء "خبات" غرب كان قد شهد في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي اشتباكات عنيفة نتيجة نزاع عشائري على أراضٍ زراعية ومجرى مائي بين عشيرتي "الهركي" و" "، وهي الاشتباكات التي تدخلت فيها قوات " " التابعة للبيشمركة آنذاك لاحتواء الموقف، مما أدى حينها إلى سقوط ضحايا.