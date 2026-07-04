ضبط كدس يحتوي مجموعة كبيرة من الصواريخ في نينوى

أعلن ، السبت، عن ضبط كدس يحتوي مجموعة كبيرة من الصواريخ في .

وقال الجهاز في بيان، "نفذ ابطال وفقا لمعلومات دقيقة واجب السيطرة على كدس عتاد يحتوي مجموعة كبيرة من الصواريخ بمختلف أنواعها، وقنابر هاون، وعبوات محلية الصنع، وغيرها من المواد الاخرى في ".

وأضاف البيان "يستمر ابطال جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجباتهم النوعية الاختصاصية في كل انحاء وطننا الغالي لادامة الامن والامان على شعبنا الكريم".