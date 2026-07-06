بسبب "المحتوى الهابط".. الداخلية تحيل "وهج سلطانتهم" إلى القضاء

وأكد مصدر مطلع للسومرية نيوز، أن الوزارة قد أتمت كافة الإجراءات التحقيقية الأولية، حيث جرت إحالة القضية إلى المتخصصة بقضايا النشر والإعلام، بصفتها الجهة القضائية المختصة، للنظر في القضية وإيقاع العقوبات القانونية بحق المتهمة وفقاً للقوانين النافذة.يأتي هذا الإجراء في سياق الحملة المستمرة التي تتبناها لضبط المحتوى الرقمي الموجه للجمهور العراقي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في بث مواد تخالف الذوق العام والقيم المجتمعية.