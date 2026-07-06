في بغداد.. اب يقتل ابنه بسبب الورث

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة حدثت بين اب وابنه نتيجة خلاف على ورث ارض زراعية ضمن منطقة المعامير ضمن جانب ببغداد".واضاف ان "المشاجرة تطورت الى استخدام الاب بندقية صيد وصوبها باتجاه ابنه ما اسفر عن مقتل الابن في الحال"، مشيرا الى ان "قوة امنية القت القبض على الاب".