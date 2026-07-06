الداخلية: القبض على متهم بقضية "الجميلي" في صلاح الدين وضبط ملايين الدولارات بحوزته

وذكر بيان للوزارة، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ، تمكنت من الإطاحة بأحد المتهمين بشبكة الفساد التابعة للمتهم (عدنان الجميلي)، وضبط أكثر من ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وأكثر من سبعمئة وخمسين مليون دينار عراقي".وأضاف، أنه "تم أيضاً ضبط مجموعة من الأسلحة الخفيفة والعجلات الحديثة وعقود حكومية داخل داره".