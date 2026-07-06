انتحار وغرق وجثة.. حوادث امنية في بغداد خلال ساعات

وقال المصدر لـ ، ان "منتسبا في حاول الانتحار عبر اطلاق النار على راسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن شرقي "، ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة".وأضاف ان "المنتسب نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى انه "بحسب المعلومات الواردة فانه يعاني من ضغوطات نفسية".وفي حادث اخر، اكد المصدر ان "قوة امنية انتشلت جثتين لاشقاء تعرضا الى الغرق اثناء السباحة داخل نهر ضمن منطقة شمالي بغداد"، لافتا الى انه "تم نقل الجثتين الى الطب العدلي".اما الحادث الثالث، فقد اكد المصدر ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل متفسخة داخل داره ضمن غربي بغداد، مع مبلغ قدره 34 ورقة فئة 100 دولار".وبين ان "الرجل يعيش بمفرده في المنزل"، لافتا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث لوجود شكوك بالحادثة".