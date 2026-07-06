العراق.. ضبط نحو طنين من المخدرات وتفكيك 378 شبكة خلال نصف عام

وذكرت المديرية في بيان، أنه تم ضبط نحو 1 طن و977 كغم و522 غراماً من المواد المخدرة، إضافة إلى تفكيك 378 شبكة لتهريب وتجارة ، بينها 319 شبكة محلية و59 شبكة دولية.وأضافت أنه تم إصدار أحكام بحق 3553 متهماً، بينها 58 حكماً بالإعدام و236 حكماً بالسجن المؤبد، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات.وأشارت إلى تنفيذ 17 عملية خارجية، وإنشاء 5 نقاط اتصال دولية لتبادل المعلومات، فضلاً عن تسجيل خسائر في صفوف المتورطين بلغت 21 مصاباً و3 قتلى، مقابل استشهاد أحد منتسبي المديرية وإصابة 26 آخرين خلال العمليات الأمنية.