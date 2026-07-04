العمليات المشتركة تعلن استهداف "أوكار إرهابية" في كركوك

أعلنت ، مساء السبت، عن استهداف أوكار إرهابية في .

وقالت القيادة في بيان، "بناءً على التخطيط والمتابعة الدقيقة، وبالتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في ، ونتيجة لمتابعة استخبارية مستمرة لـ (5) أيام متواصلة، نفّذ صقور الجو الأبطال بطائرات العراقية ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت أوكاراً ومخابئ للعصابات الإرهابية في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس".

وأضاف البيان "جاءت هذه العملية الخاطفة وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مؤكدة من العراقي، وبتعاونٍ وثيق مع رجال الشجعان".