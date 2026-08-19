محكمة الكرخ تعلن براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي

وذكرت مصادر للسومرية نيوز، ان قاضي ، اعلن براءة عباس ، مسؤول الاستخبارات في قيادة عمليات التابعة لهيئة ، من التهم المنسوبة إليه".وتابعت، ان "قرار البراءة بعد تسليم عباس اليعقوبي إلى أمن الحشد الشعبي".