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الدفاع تلخص أبرز مواقفها: لا قوات للتحالف في العراق وتطوير منظومات الدفاع الجوي ونفي سقوط F16
أمن
2026-10-02 | 10:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
227 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع
، اليوم الجمعة، حصاد أبرز المواقف والتصريحات الصادرة للفترة من 26 أيلول ولغاية 2 تشرين الأول 2026، متضمنة توضيحات بشأن وجود قوات
التحالف الدولي
، ومهام قاعدة
فكتوريا
، وقدرات
القوة الجوية
العراقية، وتطوير منظومة الدفاع الجوي.
وذكر مكتب الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع، في بيان تابعته
السومرية نيوز
، أن أبرز التصريحات تضمنت التأكيد على عدم وجود أي عنصر من
التحالف الدولي
داخل
العراق
، مع استمرار العلاقات مع دول التحالف بصيغ ثنائية في مجالات التدريب والتسليح والتعاون العسكري.
وأكد الناطق باسم الوزارة اللواء قوات خاصة
يحيى رسول
أن قاعدة
فكتوريا
تُستخدم من قبل الجيش العراقي ضمن مهام تأمين سماء وأرض البلاد، مشيراً إلى عدم وجود طائرات تابعة للتحالف الدولي في القاعدة بعد 30 أيلول.
وفيما يتعلق بالقدرات الجوية، نقل البيان عن الناطق باسم الوزارة تأكيده امتلاك العراق طائرات أميركية وفرنسية وكورية تشكيكية، وأن طائرات
القوة الجوية
العراقية تتولى تنفيذ الضربات الجوية.
وأشار إلى أن
وزارة الدفاع
كشفت عن توجيه بتسليم
إقليم كردستان
منظومة دفاع جوي من ست سنوات إلى ثلاث سنوات، والعمل على استكمال منظومات الصواريخ والرادارات بمختلف مداها، مؤكدة امتلاك العراق رادارات فرنسية موزعة على قطعات الدفاع الجوي.
وبشأن الأنباء المتداولة عن سقوط طائرة
f-16
خلال فعاليات يوم السيادة، نفى
رسول
صحة تلك الأنباء، مؤكداً أن الطائرات المشاركة في الاستعراض الجوي هبطت بسلام، داعياً إلى اعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار العسكرية.
كما تضمنت التصريحات تحذيرات من التضليل الإعلامي، إذ شدد رسول، خلال ندوة في
الجامعة المستنصرية
، على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات عبر المنصات الرقمية، محذراً من سرعة انتشارها، ومؤكداً أهمية الخطاب الأمني المتوازن في رفع الوعي المجتمعي.
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