الدفاع تلخص أبرز مواقفها: لا قوات للتحالف في العراق وتطوير منظومات الدفاع الجوي ونفي سقوط F16

وذكر مكتب الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع، في بيان تابعته ، أن أبرز التصريحات تضمنت التأكيد على عدم وجود أي عنصر من داخل ، مع استمرار العلاقات مع دول التحالف بصيغ ثنائية في مجالات التدريب والتسليح والتعاون العسكري.وأكد الناطق باسم الوزارة اللواء قوات خاصة أن قاعدة تُستخدم من قبل الجيش العراقي ضمن مهام تأمين سماء وأرض البلاد، مشيراً إلى عدم وجود طائرات تابعة للتحالف الدولي في القاعدة بعد 30 أيلول.وفيما يتعلق بالقدرات الجوية، نقل البيان عن الناطق باسم الوزارة تأكيده امتلاك العراق طائرات أميركية وفرنسية وكورية تشكيكية، وأن طائرات العراقية تتولى تنفيذ الضربات الجوية.وأشار إلى أن كشفت عن توجيه بتسليم منظومة دفاع جوي من ست سنوات إلى ثلاث سنوات، والعمل على استكمال منظومات الصواريخ والرادارات بمختلف مداها، مؤكدة امتلاك العراق رادارات فرنسية موزعة على قطعات الدفاع الجوي.وبشأن الأنباء المتداولة عن سقوط طائرة خلال فعاليات يوم السيادة، نفى صحة تلك الأنباء، مؤكداً أن الطائرات المشاركة في الاستعراض الجوي هبطت بسلام، داعياً إلى اعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار العسكرية.كما تضمنت التصريحات تحذيرات من التضليل الإعلامي، إذ شدد رسول، خلال ندوة في ، على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات عبر المنصات الرقمية، محذراً من سرعة انتشارها، ومؤكداً أهمية الخطاب الأمني المتوازن في رفع الوعي المجتمعي.