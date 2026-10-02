الطيران الحربي يحلق في سماء بغداد والمحافظات

نيوز- امني

بدأ الطيران الحربي العراقي، اليوم الجمعة، بالتحليق في سماء والمحافظات.

وجاء ذلك بالتزامن مع أفراح شعبنا بمناسبة يوم السيادة الوطنية.

وتضمن التحليق استعراض جوي في سماء والمحافظات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الجمعة.