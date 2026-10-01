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واشنطن بوست: أميركا لا تستبعد شن ضربات على العراق بعد الانسحاب
أمن
2026-10-01 | 06:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
935 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
كشف مسؤول أميركي أن
الولايات المتحدة
لا تستبعد شن ضربات على أهداف داخل الأراضي العراقية، حتى بعد انتهاء مهمة
التحالف الدولي بقيادة واشنطن
ضد تنظيم "داعش".
وقال المسؤول لصحيفة "
واشنطن بوست
" إن الجيش الأميركي سيكون قادراً على تنفيذ ضربات داخل
العراق
انطلاقاً من
الأردن
، في حال تعرض القوات الأميركية أو المصالح التابعة لواشنطن لتهديد.
ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الأميركي، الأربعاء الماضي، اكتمال انسحاب قواته من العراق، مع مغادرة آخر القوات قاعدة
أربيل
، في إطار الانتقال من مهمة
التحالف الدولي
إلى علاقة أمنية ثنائية بين
بغداد
وواشنطن.
وأعلن الجيش الأميركي انتهاء مهمة "العزم الصلب" في العراق بعد أكثر من عقد على انطلاقها، مع انتقال مسؤولية الأمن في البلاد إلى القوات العراقية، واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن انتهاء المهمة يمثل "انتصاراً للولايات المتحدة وانتصاراً للعراق وانتصاراً حاسماً على تنظيم
داعش
".
وقال
ترامب
إن
الولايات المتحدة
حددت مهمة واضحة لقواتها، ومنحت القادة العسكريين الأدوات اللازمة لإنجازها، مؤكداً أنه رفض تحويل الوجود العسكري الأميركي المؤقت إلى وجود دائم.
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