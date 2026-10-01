واشنطن بوست: أميركا لا تستبعد شن ضربات على العراق بعد الانسحاب

وقال المسؤول لصحيفة " " إن الجيش الأميركي سيكون قادراً على تنفيذ ضربات داخل انطلاقاً من ، في حال تعرض القوات الأميركية أو المصالح التابعة لواشنطن لتهديد.ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الأميركي، الأربعاء الماضي، اكتمال انسحاب قواته من العراق، مع مغادرة آخر القوات قاعدة ، في إطار الانتقال من مهمة إلى علاقة أمنية ثنائية بين وواشنطن.وأعلن الجيش الأميركي انتهاء مهمة "العزم الصلب" في العراق بعد أكثر من عقد على انطلاقها، مع انتقال مسؤولية الأمن في البلاد إلى القوات العراقية، واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية.من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي أن انتهاء المهمة يمثل "انتصاراً للولايات المتحدة وانتصاراً للعراق وانتصاراً حاسماً على تنظيم ".وقال إن حددت مهمة واضحة لقواتها، ومنحت القادة العسكريين الأدوات اللازمة لإنجازها، مؤكداً أنه رفض تحويل الوجود العسكري الأميركي المؤقت إلى وجود دائم.