الطيران مستمر.. كتائب حزب الله تكشف تحركات أميركية وتتوعد بإعلان التفاصيل

وأضافت الكتائب في بيان أن لديها ما وصفته بـ"برقيات" تتعلق بحركة أفراد القوات الأميركية حتى 30 تشرين الأول المقبل، مبينة أنها ستعلن تفاصيل ذلك لاحقاً.وأشارت إلى أن مسؤولها الأمني سبق أن حذّر مما وصفته بـ"كاشير" الأميركيين في .