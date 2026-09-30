"ذا ناشيونال": 123 قتيلاً و499 جريحاً أميركياً خلال 12 عاماً من المهمة في العراق

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن المتحدث باسم الأميركية أعلن انتهاء العملية رسمياً، مشيراً إلى أن مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة تمثل اختتام المهمة العسكرية التي أسهمت في هزيمة تنظيم "داعش" في .وأضاف بارنيل أن انتهاء المهمة يمثل انتقالاً من مهمة تحالف خلال فترة الحرب إلى جهد أمني تقوده القوات العراقية، مدعوماً بعلاقة أمنية ثنائية بين وواشنطن.وبدأت عملية "العزم الصلب" في آب 2014، عندما شنت ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم "داعش" في العراق، بعد تمدد التنظيم في مناطق واسعة من العراق وسوريا، فيما شاركت عشرات الدول في الحملة وقدمت دعماً للقوات العراقية والكردية.وبحسب الصحيفة، قُتل 123 جندياً أميركياً وأصيب 499 آخرون خلال المهمة، فيما تشير تقديرات التحالف إلى مقتل أكثر من 80 ألفاً من عناصر تنظيم "داعش".وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن انتهاء المهمة العسكرية الأميركية يفتح تحديات جديدة أمام بغداد وواشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في العراق والفصائل المسلحة المرتبطة به.ونقلت الصحيفة عن الباحث في قوله إن ما زالت تحافظ على اهتمامها بالعراق، في وقت تتراجع فيه درجة الاهتمام الأميركي، فيما رأى الباحث في جيسون أن مغادرة القوات الأميركية قد تزيل أحد المبررات التي تستخدمها بعض الفصائل المدعومة من إيران للإبقاء على سلاحها.وفي المقابل، حذر كامبل من نقاط ضعف محتملة في بعض المناطق العراقية، مشيراً إلى أن قد يواجه تحديات إضافية بعد مغادرة القوات الأميركية، ولا سيما مع فقدان منظومات الدفاع الجوي التي كانت تحمي القوات الأميركية في المنطقة.وفي ملف الفصائل المسلحة، أفادت الصحيفة بأن كان قد حدد في البداية نهاية أيلول موعداً لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، قبل تمديد الموعد إلى نهاية حزيران 2027.كما نقلت عن نايتس أن قد تتعامل بمرونة مع ملف نزع سلاح الفصائل، ما دامت لا تنفذ هجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة ضد المصالح الأميركية أو السفارات، مشيراً إلى أن تتعامل مع الملف وفق نهج عملي.وفي الجانب الأمني، نقلت "ذا ناشيونال" عن القائد الكردي سيروان قوله إن تراجع الدعم الأميركي في مجالات الاستخبارات واللوجستيات والطائرات المسيّرة قد يمنح تنظيم "داعش" فرصة لإعادة تنظيم صفوفه.وأضاف بارزاني أن القوات الكردية رصدت خلال أكثر من أسبوعين تحركات لخلايا نائمة تابعة للتنظيم، عقب الإعلان عن الانسحاب الرسمي للتحالف الدولي من العراق، معتبراً أن ذلك عزز معنويات عناصر "داعش".