"القانون هو الفيصل".. الداخلية تحسم عبر السومرية موقفها من "حصر السلاح"

وقال الحسون في تصريح لـ" "، إن "يوم السيادة هو إنجاز كبير ويوم لكل العراقيين، وليس للقوات الأمنية فقط"، مقدماً التهاني إلى الشعب العراقي ورئيس الوزراء علي فالح بهذه المناسبة.وأضاف أن "العبء سيكون على عاتق القوات الأمنية"، مؤكداً أن "الأمن والأمان موجودان في والمحافظات"، فيما أشار إلى أن الجهود الأمنية ستتضاعف خلال المرحلة المقبلة.وأوضح الحسون أن تسعى إلى تقديم جهود إضافية في مختلف المفاصل الأمنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.وفيما يتعلق بملف حصر السلاح، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن التعامل مع الملف سيكون وفق القانون، مبيناً أن "كل ما يخالف القانون يخضع للتعليمات والضوابط النافذة".وأشار إلى أن وزارة الداخلية لديها انتشار واسع، مؤكداً استمرار عملها ضمن الأطر القانونية والتعليمات المعمول بها.