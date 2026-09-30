الزيدي يأمر بتوجيه كتاب شكر وتقدير إلى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية

وذكر لرئيس في بيان، أن وجه كتاب شكر وتقدير إلى "جميع منتسبي والعسكرية، قادةً وضباطاً ومراتب، والموظفين المدنيين فيها"، تثميناً لجهودهم بمناسبة يوم السيادة.وأكد البيان أن التكريم يأتي تقديراً للجهود التي يبذلها منتسبو الأجهزة الأمنية والعسكرية في أداء مهامهم وواجباتهم.