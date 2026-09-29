الشمري يترأس اجتماعاً لتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية في العراق

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ان "الاجتماع حضره ممثلون عن ، ووزارة الداخلية، وجهاز ، وجهاز المخابرات الوطني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن للقوات المسلحة".وناقش الاجتماع "آليات تنفيذ التوجيهات الحكومية بشأن متابعة أوضاع العمالة الأجنبية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، مع التأكيد على أهمية تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحاجة البلاد إلى الخبرات المتخصصة".وشدد الشمري على "ضرورة التعامل وفق القانون مع حالات العمالة الأجنبية المخالفة، وتعزيز إجراءات التدقيق والرقابة والمتابعة من الجهات المختصة، مؤكداً متابعة الملف وإعداد التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى رئيس ".