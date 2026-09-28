في بغداد.. القبض على متهمة أساءت للاخرين خلال بث مباشر بالفاظ نابية (صورة)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز وبالتعاون مع مفارز نجدة في قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهمة تقوم بإجراء بثوث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الإساءة إلى الآخرين والتلفظ بألفاظ نابية وعبارات خادشة للحياء وغير لائقة أثناء البث".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة وتحديد هوية المتهمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الأصولية".ودعت القيادة "المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن الحالات والمحتويات المشابهة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 911 أو عبر التابعة للقيادة، للمساهمة في رصد هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".