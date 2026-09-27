اعتقال ثلاثة متهمين بالانتماء إلى "داعش" في السليمانية

وقال الجهاز في بيان، "تمكن أبطال وفقاً لاوامر قضائية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالانتماء إلى عصابات الإرهابية في ، دخل اثنان منهم اليوم إلى المحافظة، فيما يقيم المتهم الثالث فيها".وأضاف البيان "تعكس هذه العملية فاعلية الجهد الاستخباري لابطال جهازنا وسرعة التعامل مع تحركات المطلوبين، بما يحول دون استقرارهم أو إعادة تنظيم نشاطهم داخل البلاد".