السومرية نشرت مناشداتهم.. رئيس المنافذ يعلن إطلاق سراح (59) سائقاً عراقياً بسوريا وإعفائهم من الغرامات

وقال الوائلي، للوكالة الرسمية وتابعته : إن " ، علي فالح ، وجه هيئة المنافذ الحدودية بالتواصل مع الجانب السوري لحل قضية السائقين العراقيين المحتجزين في ".واضاف "تم التواصل مع رئيس للمنافذ والجمارك السورية لحل القضية التي تتعلق بمخالفات ارتكبها السائقين العراقيين في الأراضي السورية".وأكد أن "الاتصالات والتنسيق اسفرتا عن إطلاق سراح (59) سائقاً عراقياً، فضلاً عن إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة بذمتهم جراء تلك المخالفات".وقبل أيام، ناشد سائقو صهاريج عراقيون، الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة احتجاز مركباتهم داخل الأراضي السورية، مؤكدين أنهم عالقون منذ أيام وسط ظروف صعبة ودون توفير الطعام والمياه.وقال عدد من السائقين في مناشدة وردت لـ نيوز، إن دوريات السورية قامت باحتجاز صهاريجهم وفرض حجز لمدة شهر على المركبات، على خلفية تجاوز إحدى العجلات المتوقفة على الطريق داخل الأراضي السورية، مشيرين إلى أن الإجراءات شملت أكثر من 150 عجلة عراقية.وأضافوا أن الصهاريج العراقية تختلف عن المركبات الصغيرة من حيث الحجم وطبيعة الحركة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من السائقين أصبحوا يواجهون غرامات وحجزاً لمركباتهم لمدة شهر.وأشار السائقون إلى أنهم عالقون من دون توفير الطعام والمياه، لافتين إلى أن غالبية السائقين من كبار السن ولا يستطيعون مواصلة القيادة طوال الليل، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يواجهونها أثناء الانتظار.وطالب السائقون والجهات المعنية، وممثلي أصحاب الصهاريج، بالتدخل لدى الجانب السوري ورفع مطالبهم إلى مدير المنافذ والجهات المسؤولة، من أجل معالجة الأزمة والإفراج عن المركبات المحتجزة.