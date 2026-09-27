القبض على متهم خلال بث مباشر يسيء للذات الإلهية في بغداد

وقالت القيادة في بيان، إن مفارز قسم شرطة الحرية تمكنت من تحديد هوية المتهم ومتابعة نشاطه، قبل إلقاء القبض عليه بوقت قياسي.وأضافت أن المفارز المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم أصولياً، مشيرة إلى استمرارها في متابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.ودعت قيادة شرطة ، المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن الحالات والمحتويات المخالفة للقانون، عبر الاتصال على الرقم 911، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع.