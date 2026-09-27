بعد اشتباكات مسلحة.. احباط تفجيرين بحزامين ناسفين في كركوك

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "افراد جهاز مكافحة الارهاب اشتبكوا مع فلول عصابات الارهابي في - ".وأضاف ان "الاشتباكات اسفرت عن مقتل ارهابيين اثنين يرتدون الاحزمة الناسفة".