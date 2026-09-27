الإطاحة بشبكة لتزوير السندات وتجريف الأراضي الزراعية في بغداد

وذكر بيان، أن "جهوداً استخبارية وميدانية حثيثة وتنفيذاً لتوجيهات، الفريق ، وكيل لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتضمنة حماية أراضي الدولة ومكافحة شبكات التزوير وتجريف الأراضي الزراعية، فقد تمكنت مفارز الوكالة (استخبارات الشرطة الاتحادية) من تفكيك شبكة إجرامية مختصة بتزوير السندات وتجريف وتقطيع الأراضي الزراعية لبيعها خلافاً للقانون".وأضاف البيان، أن "هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لنشاط مشبوه أدارته مجموعة تضم موظفين في دوائر رسمية ومقاولين تعمدوا تجريف الأراضي الزراعية وتغيير معالمها خلافاً للشروط والضوابط الصادرة من الجهات المعنية وإسهام المواطنين بأصوليتها والاحتيال عليهم لبيعها بمبالغ مالية ضخمة".وأكد أن "عناصر الوكالة نجحت في تطويق عناصر الشبكة والإطاحة بجميع أفرادها البالغ عددهم أكثر من 10متهمين، كما ضبطت بحوزتهم سجلات وسندات مزورة مع مبالغ مالية كبيرة متحصلات من عمليات التزوير".وأشار إلى أن "العملية نفذت بناءً على موافقات قضائية أصولية، حيث تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة".