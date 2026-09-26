القبض على 28 مخالفاً لشروط الإقامة في النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 28 مخالفاً لشروط الإقامة، من جنسيات مختلفة، في الأشرف.





وأضاف أن "الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق المخالفين وفقاً للضوابط المعمول بها". وقال المصدر لـ ، إن "العملية جاءت ضمن ممارسة أمنية نفذتها الأشرف، ضمن المنطقة الأمنية الثانية، وبإشراف قسم شرطة النصر".وأضاف أن "الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق المخالفين وفقاً للضوابط المعمول بها".