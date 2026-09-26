مكتب الزيدي: 3 فصائل عراقية سلمت أسلحة بينها مسيرات وصواريخ

وذكر المكتب أن "لا مبرر للسلاح خارج إطار الدولة بعد 30 سبتمبر"، وهو الموعد المرتقب لانسحاب القوات الأميركية من البلاد، مضيفًا أن الجيش يعمل على منع اتخاذ قاعدة لاستهداف دول الجوار، بحسب ما نقلته .وأضاف أن 3 فصائل عراقية سلمت أسلحة تضمنت طائرات مسيرة وصواريخ، مشيرًا إلى أن يسحب قواته حاليًا من قاعدة في .وفيما يتعلق بالحدود مع ، أكد المكتب أنها "مؤمنة 100 بالمئة" وبشكل تام، فيما أشار إلى أن المناطق الحدودية الوعرة مع تحتاج إلى عمل كبير، وفق تعبيره.وكانت برئاسة قد أكدت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية التزامها بمهمة حصر السلاح في البلاد، لا سيما مع انسحاب قوات التحالف أواخر الشهر الحالي، كما وضعت السلطات مسارًا لنزع السلاح وإنهاء هذا الملف بالكامل بحلول يونيو 2027.وتجاوبت 3 فصائل مسلحة مع دعوة حصر السلاح، وهي "سرايا السلام" بزعامة ، و" الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة ، حيث سلمت سلاحها الثقيل إلى الدولة في وقت سابق، وأعلنت الانخراط في العمل المدني.في المقابل، امتنعت 5 فصائل عن تسليم سلاحها، وهي "حركة النجباء"، و"كتائب "، و"كتائب "، و"سرايا أولياء الدم"، و"أصحاب الكهف"، رابطة موقفها بالانسحاب الأميركي من البلاد وحل قوات البيشمركة.