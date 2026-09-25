"يعاني من امراض نفسية".. مسن يلقي نفسه من الطابق العاشر في مستشفى بغداد

وقال المصدر لـ ، إن الرجل، من مواليد عام 1956، أقدم على رمي نفسه من الطابق العاشر المخصص للأمراض النفسية والعقلية، ما أدى إلى وفاته.وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفى كان يعاني من أمراض نفسية، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث.