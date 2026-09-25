بالصورة.. القبض على مشعوذ في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قيادة شرطة تمكنت من خلال قسم شرطة النهروان ومركز شرطة التأميم ودوريات نجدة النهروان من إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة ضمن احدى مناطق جانب الرصافة، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة".واضاف انه "ضبط بحوزته أدوات ومواد تستخدم في تلك الأعمال"، مشيرا إلى "ايداع المتهم التوقيف في المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".