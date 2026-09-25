3 حوادث امنية متفرقة في بغداد ضحيتها شابين وفتاة

وقال المصدر لـ ، ان "شخصا لقي مصرعه نتيجة تعرضه الى حادث انقلاب دراجته النارية نوع (زنبور) على البنوك".واضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".وتابع ان "فتاة تولد 2010 اقدمت على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل دارها ضمن منطقة في الدورة"، موضحا انه "بحسب المعلومات الاولية فهي تعاني من حالة نفسية".وذكر المصدر ان "شابا تولد 2010 اقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في المروحة السقفية داخل منزله ضمن قضاء ".وبين ان "المعلومات تشير الى ان سبب الانتحار نتيجة رسوبه في الامتحانات".