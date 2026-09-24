سماع أصوات انفجارات في محيط السفارة البريطانية ببغداد.. ومصدر يكشف السبب

– أمن



شهدت العاصمة ، اليوم الخميس، سماع أصوات انفجارات متفرقة في محيط ، ما أثار استفسارات وتساؤلات لدى المواطنين والمتابعين للشأن الأمني.

وفي سياق توضيحي، أكد مصدر أمني للسومرية نيوز، أن هذه الأصوات ناجمة عن تدريبات عسكرية روتينية داخل مبنى السفارة.



وبيّن المصدر أن الجهات المعنية كانت قد أصدرت تنويهاً مسبقاً يفيد بأن البعثة الدبلوماسية البريطانية ستجري اختبارات معتادة لبعض القنابل الصوتية (Flash Bangs)، التي ينتج عنها صوت انفجار واحد منخفض الحدة، داعياً المواطنين إلى عدم القلق وطمأنتهم بشأن الوضع.