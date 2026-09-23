تكليف مدير جديد لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في النجف

أفاد مصدر أمني، بتكليف مدير جديد لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تكليف اللواء خليل البعاج بمهام استخبارات ومكافحة الإرهاب في الأشرف".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.