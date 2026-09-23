تأسيس مديرية داخل الحشد.. تفاصيل مهلة 30 حزيران 2027 لحصر السلاح

وجاء إعلان الزيدي بمثابة إلغاء المهلة السابقة المعلنة من جانبه، والتي كانت تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الحالي، وسط استمرار تعنت بعض الفصائل في التجاوب مع الحكومة بشأن هذا الملف.وذكرت مصادر عراقية في بغداد أن الزيدي غادر إلى بعد اتفاقه مع قادة "الإطار التنسيقي" وكبار القيادات السياسية الشيعية في البلاد، ليل الأحد الماضي، على إرجاء الملف إلى منتصف عام 2027، لنزع آخر ذرائع الفصائل المسلحة في رفض تسليم سلاحها أو الاندماج مع القوات الأمنية.وسيتم في الفترة المقبلة تأسيس مديرية جديدة داخل " " معنية بملف استلام السلاح من الجماعات المسلحة تحت إشراف ، على أن يكون تسليم الأسلحة عند بدء المرحلة التنفيذية مطلع يناير/كانون الثاني 2027.وتتولى " " جرد الأسلحة والذخائر والمعدات وتحديد أماكن خزنها وآليات استخدامها، بدلاً من تسليمها بصورة مباشرة إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية.وتشمل خريطة الاتفاق منح قيادات الفصائل وعناصرها حصانة من الملاحقة، ومنحهم الحق في دخول العملية السياسية والترشح للانتخابات المقبلة، بعد التوقيع على تعهدات بعدم العودة لأي أنشطة عسكرية أو مسلحة خارج إطار الدولة، أو محاولة تشكيل جماعات جديدة لمصلحة جهات خارجية أو داخلية.وكشفت المصادر نفسها أن العقدة الأساسية في هذه التسوية الجديدة لا تتعلق بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بقدر ما تتعلق بالجهة التي ستدير الأسلحة بعد انتقالها من سيطرة الفصائل؛ إذ تتمسك الفصائل بصيغة تتيح بقاء السلاح داخل هيئة "الحشد الشعبي"، فيما تشدد على أن المطلوب هو الاحتكار الفعلي من قبل الدولة لقرار استخدام القوة، وليس مجرد نقل الأسلحة من مخازن الفصائل إلى مكان آخر غير بعيد عن نفوذها أو سيطرتها، مع بقاء هياكل القيادة والسيطرة كما هي بالنسبة لتلك الفصائل.وأفادت المصادر بأن لم يعارض مبدأ الترحيل المرحلي بصورة مطلقة، لكنه تحفظ على بعض بنوده وآليات تنفيذه، ونقل إلى قادة "الإطار التنسيقي" التحذيرات الأميركية بشأن عدم الاكتفاء بإجراءات شكلية في ملف حصر السلاح، غير أن تمديد المهلة لم يعد خياراً بل ضرورة، لنفاد الوقت، وحرج الحكومة، والمخاوف من حدوث اصطدام مسلح بين الجيش العراقي والفصائل.وأضافت المصادر أن الزيدي أبلغ المجتمعين بأن الجانب الأميركي يريد خطوات عملية يمكن قياسها، وليس مجرد إعلان سياسي عن تنظيم السلاح، وطرح أيضاً أهمية إجراء مزيد من الاتصالات مع واشنطن قبل تثبيت الصيغة النهائية، مشيرة إلى أنه سيناقش الأمر مع الرئيس الأميركي خلال اجتماعهما في ، وبعدها يمكن اتخاذ القرار النهائي داخلياً لمنع أي ردود فعل أميركية قد تدفع نحو فرض عقوبات مالية واقتصادية ضد بغداد.لا اتفاق نهائياً بعد بشأن سلاح الفصائلفي السياق، يقول عضو "الإطار التنسيقي"، عدي الخدران، إن "حسم ملف حصر السلاح مع نهاية 30 سبتمبر/أيلول الحالي أمر صعب جداً، بل مستحيل، خصوصاً أن فصائل عدة ما زالت لديها شروط، والموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى تفاهمات واتفاقات بشأن آليات التنفيذ".ويضيف: "هناك قرار سياسي عراقي بالوصول إلى صيغة متفق عليها تضمن تنفيذ قرار حصر السلاح بصورة هادئة ومنظمة، والجميع في النهاية سيسلم السلاح، لكن الأمر يحتاج إلى ترتيبات وتفاهمات ووقت كافٍ لإنجاز الملف".ويوضح أن "الأمور ما زالت قيد الحوار والتفاوض والمناقشات، ولم يتم الوصول بعد إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التفاصيل، والأولوية هي الوصول إلى تفاهم يحظى بقبول الأطراف المعنية، ويؤدي في النهاية إلى حصر السلاح بيد الدولة".وسبق أن صرح الزيدي، في لقائه ترامب في واشنطن في يوليو/تموز الماضي، بأن حكومته ستنهي ملف سلاح الفصائل في 30 سبتمبر، لكن التطورات اللاحقة أظهرت صعوبة ترجمة هذا التعهد إلى إجراءات مكتملة مع استمرار رفض فصائل رئيسية تسليم سلاحها. وأظهرت مواقف سياسية أخيرة أن الاتجاه داخل بعض القوى المؤثرة بات يتعامل مع هذا الموعد باعتباره بداية عملية طويلة، وليس بالضرورة موعداً لإنجازها بالكامل.شروط الفصائلوبحسب الصحيفة، فإن الصيغة الجديدة التي ركزت على تمديد المهلة لأكثر من سبعة أشهر بشأن نزع سلاح الفصائل العراقية جاءت عقب لقاء استغرق نحو ثلاث ساعات، وجمع أربعة ممثلين عن آخرين من فصائل مسلحة ورافضة لتسليم السلاح، شرح فيه الأربعة خطورة الموقف الذي يواجه سياسياً واقتصادياً وأمنياً في حال لم يُحرز تقدماً بملف حصر السلاح بيد الدولة.وشارك في الاجتماع قائد فصيل واحد، فيما أوفدت بقية الفصائل ممثلين عنها، وشارك زعيم حزب الدعوة ورئيس الوزراء السابق ممثلين عن "الإطار التنسيقي" من بين الشخصيات الأربع.وجاء الرد من ممثلي الفصائل في الاجتماع على أكثر من شكل، وجرى استعراض الشروط بطريقة واضحة على شكل نقاط استفاض ممثلو الفصائل في شرحها وبيان أهميتها، وتتلخص في الآتي:الانسحاب الكامل للقوات الأميركية براً وبحراً وجواً.فرض السيادة الكاملة على الأراضي العراقية كافة.تعزيز الدفاعات الجوية بمنظومات متطورة تعمل بقرار عراقي حصري.إخراج القوات التركية من شمال البلاد.مسك الحدود في (شمالي البلاد) من قبل الجيش العراقي على اعتبارها مهمة حصرية وسيادية.إخراج مجاميع المعارضة الإيرانية من نقاط تمركزها.تحرير القرار المالي والاقتصادي من الهيمنة الأميركية.ورغم أن النقاش في هذه الشروط بقي مفتوحاً، فإن الجانبين اتفقا على وقف التصعيد الإعلامي الموجه من الحكومة والأحزاب الداعمة لها ضد الفصائل المسلحة، مع اعتماد مصطلح "تنظيم السلاح" وليس حصره أو نزعه أو احتوائه.ويرى مراقبون أن لقاء الزيدي مع ترامب ستكون له أهمية كبيرة في مجريات الملف. وكانت مصادر عراقية مطلعة قد ذكرت أن الزيدي سيقدم في اللقاء تعهدات جديدة بالمضي في ملف حصر السلاح، لكنه سيطلب وقتاً إضافياً لتنفيذ الإجراءات، كما سيطلب من الرئيس الأميركي عدم فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على العراق في حال تأخر حسم الملف.ويُعد أحد أبرز مطالب الفصائل العراقية وقواها السياسية – سواء التي تمتلك تمثيلاً في البرلمان أو التي لا تمتلك أي وجود سياسي – هو "تحرير الاقتصاد العراقي من الهيمنة الأميركية"، خصوصاً الإجراءات التي تفرضها وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي على المنظومة المصرفية العراقية وعائدات النفط.وفي هذا الشأن، يقول الباحث في الشأن العراقي، مجاشع ، إن "الفصائل العراقية تطالب بأن تنتهي القيود والتبعية للإدارة الأميركية، وإنهاء توظيف ملف الاقتصاد والمال ورقة تتحكم من خلالها واشنطن ببغداد، لكن حل هذه الإشكالية يحتاج إلى الاستقرار وتوافر الظروف وسيادة القانون في البلاد كي يتحقق".ويضيف: "انتقال الشروط ووجهات نظر قادة الفصائل إلى واشنطن يعني أن حواراً مفتوحاً ومهماً سيبدأ، خصوصاً مع تصاعد الدعوات في البرلمان العراقي إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم ينهي استثمار واشنطن للورقة المالية". ويوضح أن "مفهوم السيادة التي تبحث عنها الحكومة، ويبدو أن الفصائل تؤيدها، هو الإسراع نحو تنويع الشراكات الدولية وفتح الأبواب أمام مختلف القوى الاقتصادية الكبرى للاستثمار والتعاون المشترك، لكن يبقى سلاح الفصائل مشكلة وقتية قد تنتهي بإنهاء ذرائع الفصائل التي تريد الحفاظ على سلاحها".وكان الزيدي قد أعلن من نيويورك موعداً جديداً لنزع سلاح الفصائل العراقية وتفكيكها واحتكار القوة بيد الدولة، ضمن جدول زمني يمتد حتى يونيو/حزيران العام المقبل، في مسار تم الاتفاق عليه داخل بغداد قبل يوم من سفره إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن هذا الجدول يبدأ بـ90 يوماً سيتم بعد انتهائها اعتبار هذه الفصائل جماعات "خارج القانون"، وأفاد بأن الخطة ستُنفذ على مراحل، وأن هذه الخطوة ستكون محوراً أساسياً في إدارة العراق لعلاقاته مع الولايات المتحدة وإيران.وشدد الزيدي على أن "خطة نزع السلاح ليست أمراً اختيارياً بل ضرورة"، وقال: "بالنسبة لي، هذه القضية (سلاح الفصائل)، إلى جانب قضية الفساد، هي مسألة شرف". ووفق قوله، ستكون هناك أولاً فترة مدتها 90 يوماً تمتنع خلالها الفصائل عن شن أي هجمات ضد القوات الأميركية أو دول الجوار العراقي، مع ضمان عدم تعرضها لهجمات من القوات الأميركية، ثم تبدأ الفصائل بتسليم أسلحتها، على أن تنتهي عملية نزع السلاح بحلول 30 يونيو 2027.